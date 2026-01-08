Трамп потребовал от Европы взяться за ум

Американский президент Дональд Трамп сказал, что Европе пора «взяться за ум» в том, что касается увеличения военных расходов. Это заявление он сделал в интервью газете New York Times.

Он добавил, что, по его мнению, США «всегда будет ладить» с Европой. Трамп подчеркнул, что именно он добился того, чтобы ЕС начал тратить большую долю ВВП на НАТО.

«Но если вы посмотрите на НАТО, то я могу сказать вам: Россия вообще не волнуется по поводу других стран, кроме нас», - заявил американский лидер.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего может ограничивать исключительно его собственная мораль, а не нормы международного права. До этого он назвал неконституционной резолюцию с требованием не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Американский лидер сказал, что республиканцы должны стыдиться сенаторов, проголосовавших вместе с демократами за продвижение этого документа. Трамп назвал поименно поддержавших резолюцию четверых однопартийцев и добавил, что они никогда больше не должны быть избраны на государственные должности.

Ранее сообщалось, что рейтинг американского президента поднялся до 42%, это рекордный уровень его поддержки с октября прошлого года. Удары Америки по Венесуэле одобрила треть респондентов опроса, проведенного Ipsos и агентством Рейтер. При этом 72% опрошенных обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут оказаться слишком сильно вовлечены в дела Венесуэлы. Опрос проводился 4-5 января. В нем приняли участие 1248 взрослых американцев.