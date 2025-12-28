Рейтинг Трампа вырос на 42% после атаки на Венесуэлу

Рейтинг американского президента Дональда Трампа поднялся до 42%, это рекордный уровень его поддержки с октября прошлого года. Это показал опрос, проведенный компанией Ipsos и агентством Рейтер.

В сообщении агентства уточняется, что по результатам декабрьского опроса рейтинг президента США составлял 39%. Также сообщается, что удары Америки по Венесуэле одобрила треть респондентов. При этом 72% опрошенных обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут оказаться слишком сильно вовлечены в дела Венесуэлы. Опрос проводился 4-5 января. В нем приняли участие 1248 взрослых американцев. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Ранее результаты опросов СМИ и социологов показывали падение рейтинга Трампа. Журнал Economist и компания YouGov называли его самым серьезным среди последних президентов США. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов Трампа в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, согласно которым около половины жителей Соединенных Штатов имеют сложности с покрытием бытовых расходов, в том числе покупки продуктов, лекарств и оплаты коммунальных услуг. Трамп обвинил социологов во лжи о состоянии экономики США.

Ранее сообщалось о заявлении Трампа, что США сейчас управляют Венесуэлой. Представители СМИ задали Трампу вопрос о том, кто после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро управляет страной. На это глава Белого дома ответил, что «главные здесь мы». Президент назвал Венесуэлу «мертвой страной», добавив, что США должны ее «восстановить».

До этого глава Белого дома заявил, что президента Колумбии Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он обвинил Петро в производстве наркотиков и не исключил военную операцию на территории Колумбии.

Трамп вновь высказался и о Гренландии, заявив, что она «абсолютно необходима» США. Он считает, что островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями.