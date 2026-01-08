Трамп осудил резолюцию о неприменении сил США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал неконституционной резолюцию с требованием не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Глава Белого дома заявил, что республиканцы должны стыдиться сенаторов, проголосовали вместе с демократами за продвижение этого документа.

Трамп назвал поименно поддержавших резолюцию четверых однопартийцев и добавил, что они никогда больше не должны быть избраны на государственные должности. Проект документа, по его словам, препятствует американской самообороне и национальной безопасности, ограничивая полномочия президента как главнокомандующего.

Закон о военных полномочиях, несмотря на его «глупость», противоречит Конституции, а именно Статье II, как это уже отмечали все предыдущие президенты и их министерства юстиции, написал американский лидер в своей соцсети.

Сенат Соединенных Штатов одобрил в процедурном голосовании резолюцию о военных полномочиях. Она ограничивает возможности президента вести боевые действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Решение было принято 52 голосами против 47.

Четверо республиканцев проголосовали за резолюцию вместе с демократами. Теперь палата рассмотрит документ по существу.