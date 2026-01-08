МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: меня сдерживает собственная мораль, а не международное право

Президент США заявил, что его «собственный разум» - это единственное, что может его сдерживать как верховного главнокомандующего.
Сергей Дьячкин 08-01-2026 23:02
© Фото: Shealah Craighead, White House, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего может ограничивать исключительно его собственная мораль, а не нормы международного права. Об этом он рассказал в интервью газете New York Times.

«Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», - заявил президент США.

До этого Трамп назвал неконституционной резолюцию с требованием не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Американский лидер сказал, что республиканцы должны стыдиться сенаторов, проголосовавших вместе с демократами за продвижение этого документа. Трамп назвал поименно поддержавших резолюцию четверых однопартийцев и добавил, что они никогда больше не должны быть избраны на государственные должности.

Сенат США одобрил в процедурном голосовании резолюцию о военных полномочиях. Она ограничивает возможности президента вести боевые действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Решение было принято 52 голосами против 47. Четверо республиканцев проголосовали за резолюцию вместе с демократами.

#сша #Дональд Трамп #Америка #конгресс США #Вашингтон #президент США #полномочия
