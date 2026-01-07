Белый дом: США намерены предать суду экипаж танкера «Маринера»

В Белом доме объявили, что танкер «Маринера» нарушил санкции США, незаконно доставляя венесуэльскую нефть в обход санкций. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт подчеркнула, что экипаж судна может быть привлечен к ответственности в США.

Танкер и его команда были арестованы по судебному ордеру, сказала Ливитт. В случае необходимости моряков могут доставить в США для судебного преследования.

На борту захваченного США танкера «Маринера» находятся граждане России, сообщал ранее МИД. В министерстве потребовали гуманного обращения с моряками.

Москва требует от Вашингтона обеспечить соблюдение прав россиян и их интересов. Кроме того, американцы не должны препятствовать возвращению граждан РФ домой, говорится в заявлении.

Захват танкера произошел 7 января в Северной Атлантике после более чем двухнедельной погони. Судно ранее носило название Bella-1 и было отнесено американцами к «теневому флоту». Минтранс России указал на неправомерность действий США.