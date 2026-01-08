МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: военный бюджет США на 2027 год составит $1,5 трлн

По словам президента США, это позволить создать «армию мечты».
Сергей Дьячкин 08-01-2026 00:50
© Фото: Daniel Torok, US White House via Global Look P, Global Look Press

Военный бюджет США на 2027 год должен составить $1,5 триллиона, а не один триллион. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, это позволит стране создать «армию мечты». По его мнению, Соединенные Штаты имеют право на такую армию.

До этого он написал, что вооружение и техника для американской армии производятся недостаточно быстро. При этом их обслуживание осуществляется ненадлежащим образом и с опозданием.

Ранее государственный департамент США объявил все Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. При этом в Госдепе отметили, что Трамп «не позволит угрожать» безопасности Америки.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» объяснил, что фокус американской политики переключился на Западное полушарие, однако президент Трамп, по его мнению, не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. При этом глава Белого дома будет использовать ситуацию с Венесуэлой как элемент риторического дипломатического давления, как рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией.

