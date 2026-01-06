МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Европейские лидеры выступили с заявлением по Гренландии

В Европе считают, что решения по арктическому острову должна принимать Дания, кому он принадлежит, и сама Гренландия.
Виктория Бокий 06-01-2026 23:43
© Фото: Olaf Krüger, image BROKER.com, Globallookpress

Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Франция выпустили совместное заявление по Гренландии. Документ опубликован на официальном сайте правительства Дании.

В заявлении подчеркивается, что Гренландия принадлежит своему народу. Все решения, касающиеся острова, должны принимать только Дания, кому он принадлежит, и, собственно, сама Гренландия.

Европейские лидеры сделали еще одно заявление по безопасности в Арктике, подчеркнув, что она является приоритетом для Европы. Также они считают, что безопасность может быть достигнута только совместными усилиями с союзниками по НАТО, включая США.

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз должен занять твердую позицию из-за угроз американского президента Дональда Трампа об установлении полного контроля в Гренландии. По мнению журналистов, у Еврокомиссии нет четкого и единого ответа на вопрос, как Брюссель будет реагировать в случае, если Соединенные Штаты попытаются воплотить свои угрозы относительно арктического острова в реальность.

Это же издание писало, что США планируют взять под полный контроль Гренландию уже к июлю 2026 года. Ожидается, что методы американского лидера по достижению этой цели будут не военные.

#сша #Европа #Гренландия #Дания #заявление #европейские лидеры
