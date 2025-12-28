МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Москва поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы

На МИД подчеркнули важность усилий, предпринимаемых официальными властями в Каракасе для защиты государственного суверенитета и национальных интересов.
Владимир Рубанов 06-01-2026 18:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Москва поддерживает усилия властей Венесуэлы по защите суверенитета и национальных интересов. Россия солидарна с народом и правительством этой страны и желает успехов уполномоченному исполнять обязанности президента Делси Родригес, заявили в МИД РФ.

В министерстве иностранных дел отметили, что 5 января Родригес принесла присягу и официально вступила в должность уполномоченного президента. Это решение было принято на основании постановления конституционной палаты Верховного суда страны.

Этот шаг показывает готовность правительства поддерживать единство страны и сохранять вертикаль власти, соответствующую национальному законодательству, говорится в заявлении. В МИД обратили внимание, что власти Венесуэлы стремятся предотвратить риски конституционного кризиса и создать условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития страны в условиях вопиющих неоколониальных угроз и внешней вооруженной агрессии.

На Смоленской площади подчеркнули важность усилий, предпринимаемых официальными властями в Каракасе для защиты государственного суверенитета и национальных интересов. Венесуэле должно быть гарантировано право определять свою судьбу без вмешательства извне, добавили в МИД. Москва поддерживает деэскалацию через диалог и уважение норм ООН.

Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве и.о. президента Венесуэлы в Национальной ассамблее. Вице-президент заняла эту должность по решению Верховного суда из-за неспособности Николаса Мадуро исполнять свои обязанности.

#сша #венесуэла #МИД России #Делси Родригес
