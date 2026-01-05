Следующее слушание по делу Мадуро назначено на 17 марта

Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд на следующее слушание - оно назначено на 17 марта. Слушание по делу президента Венесуэлы длилось около получаса, после чего Мадуро и его жену вывели из зала суда. На нем были кандалы на лодыжках, брюки цвета хаки и оранжевые туфли.

Адвокат Мадуро Барри Поллак заявил, что ожидает масштабных и сложных судебных разбирательств по поводу «похищения Мадуро военными», пишет Bloomberg. Кроме того, защитник сообщил о наличии у обвиняемого проблем со здоровьем, которые требуют внимания. По его словам, венесуэльский лидер и его супруга в настоящее время не ходатайствуют о своем освобождении, но оставляют за собой право сделать это позднее.

Адвокат жены президента, Марк Доннелли, заявил, что Силия Флорес получила серьезные травмы, в том числе сильные ушибы ребер. Он попросил сделать ей рентгеновские снимки и провести медицинское обследование.

Николас Мадуро заявил, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав. Президент и его жена потребовали консульской помощи у посольства Венесуэлы. Суд согласился, что эту помощь можно предоставить.

Президента и его жену похитили и вывезли из страны американские военные ночью на 3 января. Президент США заявил, что Венесуэла похитила американскую нефть и другое имущество. В США Мадуро обвиняют по статье о «наркотерроризме».