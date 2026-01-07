МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Деньги от продажи будут отправлены на счета, которые контролируют США, в банках по всему миру.
Владимир Рубанов 07-01-2026 19:48
© Фото: Jesus Vargas dpa, Global Look Press

Соединенные Штаты уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Торговля осуществляется в интересах США, Венесуэлы и американских союзников, говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве заявили, что привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов. Деньги от продажи нефти из Венесуэлы будут сначала отправлены на счета, которые контролируют США, в банках по всему миру. Это делается, чтобы убедиться, что деньги распределяются честно и законно, говорится в заявлении.

Эти деньги будут потрачены «на пользу американцам и венесуэльцам», по решению правительства США. На первом этапе запланировано продать от 30 до 50 миллионов баррелей. Нефть в Венесуэлу и из нее будет перевозиться только через законные и разрешенные пути. США частично снимают ограничения, чтобы нефть из Венесуэлы можно было продавать и перевозить на другие рынки.

Американская легкая нефть будет поставляться в Венесуэлу, чтобы смешивать ее с местной тяжелой нефтью. Это поможет улучшить добычу и транспортировку. США разрешат ввозить в Венесуэлу оборудование и запчасти для нефтяных скважин. Это нужно, чтобы быстро увеличить добычу нефти, которая упала из-за долгого отсутствия инвестиций. Для этого потребуются технологии и помощь от других стран.

#Экономика #сша #Дональд Трамп #нефть #венесуэла #поставки #экспорт #энергоносители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 