США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Соединенные Штаты уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Торговля осуществляется в интересах США, Венесуэлы и американских союзников, говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве заявили, что привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов. Деньги от продажи нефти из Венесуэлы будут сначала отправлены на счета, которые контролируют США, в банках по всему миру. Это делается, чтобы убедиться, что деньги распределяются честно и законно, говорится в заявлении.

Эти деньги будут потрачены «на пользу американцам и венесуэльцам», по решению правительства США. На первом этапе запланировано продать от 30 до 50 миллионов баррелей. Нефть в Венесуэлу и из нее будет перевозиться только через законные и разрешенные пути. США частично снимают ограничения, чтобы нефть из Венесуэлы можно было продавать и перевозить на другие рынки.

Американская легкая нефть будет поставляться в Венесуэлу, чтобы смешивать ее с местной тяжелой нефтью. Это поможет улучшить добычу и транспортировку. США разрешат ввозить в Венесуэлу оборудование и запчасти для нефтяных скважин. Это нужно, чтобы быстро увеличить добычу нефти, которая упала из-за долгого отсутствия инвестиций. Для этого потребуются технологии и помощь от других стран.