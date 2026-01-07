Reuters: США начали захват танкера «Маринера» под российским флагом

США пытаются захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер «Маринера» после более чем двухнедельной погони в Атлантике. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. По их данным, операция проводится Береговой охраной и вооруженными силами США.

Источники агентства добавили, что в момент проведения операции в непосредственной близости находились российские военные корабли, а также подводная лодка. Танкер, первоначально называвшийся Bella-1, проскользнул через объявленную США одностороннюю морскую блокаду и отклонил попытки береговой охраны США подняться на его борт.

Позже стало известно, что судно зарегистрировано под российским флагом под названием «Маринера». Москва наблюдает за «аномальной ситуацией» вокруг этого судна, заявляли в МИД России. Танкер уже несколько дней сопровождает корабль береговой охраны США в тысячах километров от американского побережья, говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитировали информагентства.

В МИД отметили, что судно находится в международных водах Северной Атлантики под российским флагом и полностью соблюдает нормы международного морского права. При этом по неизвестным причинам танкер привлекает чрезмерное и явно несоразмерное внимание со стороны военных США и НАТО. Россия выразила надежду, что западные страны, заявляющие о приверженности свободе судоходства в открытом море, будут следовать своим принципам.