NYT: экипаж преследуемого США танкера нарисовал на борту российский флаг

Экипаж танкера Bella 1 нарисовал российский триколор на борту судна. Об этом сообщает The New York Times.

Танкер преследуется береговой охраной США с целью захвата судна, которое поставляет нефть в Венесуэлу. Инцидент произошел еще 21 декабря, но известно о нем стало только сейчас.

Действия экипажа объясняются попыткой получить защиту России. После того, как на борту был нарисован флаг, члены команды объявили о принадлежности судна России.

После начала преследования танкер изменил курс и направился в сторону Гренландии. Между тем, американский суд уже санкционировал арест и изъятие судна.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Вашингтон приказал держать блокаду нефти из Венесуэлы два месяца.