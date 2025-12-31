МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: экипаж преследуемого США танкера нарисовал на борту российский флаг

Береговая охрана США пытается захватить судно.
Константин Денисов 31-12-2026 09:12
© Фото: Tian RuiXinHua, Global Look Press

Экипаж танкера Bella 1 нарисовал российский триколор на борту судна. Об этом сообщает The New York Times.

Танкер преследуется береговой охраной США с целью захвата судна, которое поставляет нефть в Венесуэлу. Инцидент произошел еще 21 декабря, но известно о нем стало только сейчас.

Действия экипажа объясняются попыткой получить защиту России. После того, как на борту был нарисован флаг, члены команды объявили о принадлежности судна России.

После начала преследования танкер изменил курс и направился в сторону Гренландии. Между тем, американский суд уже санкционировал арест и изъятие судна.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Вашингтон приказал держать блокаду нефти из Венесуэлы два месяца.

#Россия #в стране и мире #сша #нефть #венесуэла #танкер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 