Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которой в 2025 году присудили Нобелевскую премию мира, заявила, что президент США Дональд Трамп заслуживает этой награды за атаку на Венесуэлу и захватом ее лидера Николаса Мадуро. Такое мнение она высказала в интервью Fox News.

«Как только я узнала, что нам присудили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее президенту Трампу. В тот момент я верила, что он ее заслуживает. Многие люди, большинство людей, считали невозможным то, что он сделал 3 января», - сказала она.

Мачадо отметила, что захват Мадуро только подтвердил мнение, что Трамп достоин этой премии. Она считает, что теперь Венесуэла станет главным союзником США в регионе.

Трамп ранее отверг кандидатуру Мачадо на пост нового лидера Венесуэлы вместо Николаса Мадуро. По словам президента Соединенных Штатов, лидер венесуэльской оппозиции не обладает необходимыми качествами для управления страной и не имеет поддержки населения. По мнению газеты The Washington Post, он не поддержал ее кандидатуру, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира.

Госдеп США объявил Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. Американский лидер назвал самого себя ключевой фигурой в управлении этой страной. По его мнению, сейчас Венесуэла «мертвая страна», именно Соединенные Штаты должны ее восстановить.