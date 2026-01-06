МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мачадо: Трамп достоин Нобелевской премии мира за атаку на Венесуэлу

По ее словам, захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил мнение, что Трамп достоин этой премии.
Дарья Ситникова 06-01-2026 07:40
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Global Look Press

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которой в 2025 году присудили Нобелевскую премию мира, заявила, что президент США Дональд Трамп заслуживает этой награды за атаку на Венесуэлу и захватом ее лидера Николаса Мадуро. Такое мнение она высказала в интервью Fox News.

«Как только я узнала, что нам присудили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее президенту Трампу. В тот момент я верила, что он ее заслуживает. Многие люди, большинство людей, считали невозможным то, что он сделал 3 января», - сказала она.

Мачадо отметила, что захват Мадуро только подтвердил мнение, что Трамп достоин этой премии. Она считает, что теперь Венесуэла станет главным союзником США в регионе.

Трамп ранее отверг кандидатуру Мачадо на пост нового лидера Венесуэлы вместо Николаса Мадуро. По словам президента Соединенных Штатов, лидер венесуэльской оппозиции не обладает необходимыми качествами для управления страной и не имеет поддержки населения. По мнению газеты The Washington Post, он не поддержал ее кандидатуру, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира.

Госдеп США объявил Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. Американский лидер назвал самого себя ключевой фигурой в управлении этой страной. По его мнению, сейчас Венесуэла «мертвая страна», именно Соединенные Штаты должны ее восстановить.

#сша #Трамп #венесуэла #мадуро #Мария Мачадо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 