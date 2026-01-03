МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что Мачадо не возглавит Венесуэлу вместо Мадуро

Американский президент назвал ее милой, но без задатков лидера.
Тимур Юсупов 03-01-2026 22:09
© Фото: Humberto Matheus Eyepix Group, Global Look Press

Трамп отверг кандидатуру Марии Мачадо на посту нового лидера Венесуэлы вместо Николаса Мадуро.  По словам президента Соединенных Штатов, лидер венесуэльской оппозиции не обладает необходимыми качествами для управления страной и не имеет поддержки населения.

«Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы, у нее нет задатков лидера, она просто милая», - считает Трамп.

Американский лидер также отметил, что госсекретарь США уже провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая якобы уже принесла присягу и пообещала сотрудничать с Вашингтоном. Трамп охарактеризовал ее, как довольно сговорчивого политика, у которого, тем не менее, «особо нет выбора».

Ранее Мария Мачадо также выдвигала своего кандидата на пост нового президента Венесуэлы. Лидер оппозиции настаивает на передаче власти в стране Эдмундо Гонсалесу Уррутии - главному оппоненту Мадуро на прошедших в 2024 году выборах.

#в стране и мире #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #Делси Родригес #Мария Корина Мачадо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 