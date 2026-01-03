Трамп заявил, что Мачадо не возглавит Венесуэлу вместо Мадуро

Трамп отверг кандидатуру Марии Мачадо на посту нового лидера Венесуэлы вместо Николаса Мадуро. По словам президента Соединенных Штатов, лидер венесуэльской оппозиции не обладает необходимыми качествами для управления страной и не имеет поддержки населения.

«Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы, у нее нет задатков лидера, она просто милая», - считает Трамп.

Американский лидер также отметил, что госсекретарь США уже провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая якобы уже принесла присягу и пообещала сотрудничать с Вашингтоном. Трамп охарактеризовал ее, как довольно сговорчивого политика, у которого, тем не менее, «особо нет выбора».

Ранее Мария Мачадо также выдвигала своего кандидата на пост нового президента Венесуэлы. Лидер оппозиции настаивает на передаче власти в стране Эдмундо Гонсалесу Уррутии - главному оппоненту Мадуро на прошедших в 2024 году выборах.