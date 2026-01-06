МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
У президентского дворца в Каракасе слышна стрельба

Подробности происходящего пока неизвестны.
Сергей Дьячкин 06-01-2026 04:29
© Фото: X/bostero109rp © Видео: X/MarioNawfal

Звуки стрельбы слышны неподалеку от президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил портал BNO News.

По информации портала, стрельба происходит около президентского дворца в Венесуэле. Обстоятельства происшествия неясны. 

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил. Для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен «военный режим». В Каракасе был опубликован полный текст декрета о чрезвычайном положении. Он предписывает полиции найти и задержать тех, кто поддержал атаку США.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 5 января прибыл в нью-йоркский суд. Там ему предъявили обвинения в торговле наркотиками. Мадуро и его жена Силия Флорес в сопровождении вооруженных охранников были доставлены из бруклинского следственного изолятора к вертолету, направляющемуся в федеральный суд Манхэттена.

Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Церемония прошла в Национальной ассамблее. Накануне вице-президент страны по решению Верховного суда приняла на себя обязанности и.о. главы государства в связи с неспособностью Николаса Мадуро исполнять обязанности президента. Родригес 56 лет. Она более двух десятилетий является одной из ведущих фигур чавизма - политического движения, основанного Уго Чавесом и возглавляемого Мадуро после его смерти в 2013 году.

