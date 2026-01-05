МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил

Каракас ввел «военный режим» для нефтяной промышленности.
Владимир Рубанов 05-01-2026 19:58
© Фото: H.Bilbao Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил, сообщает РИА Новости. Для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен «военный режим». В Каракасе был опубликован полный текст декрета о чрезвычайном положении. Он предписывает полиции найти и задержать тех, кто поддержал атаку США.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 5 января прибыл в нью-йоркский суд. Там ему предъявят обвинения в торговле наркотиками. Мадуро и его жена Силия Флорес в сопровождении вооруженных охранников были доставлены из бруклинского следственного изолятора к вертолету, направляющемуся в федеральный суд Манхэттена.

Сам 63-летний президент Венесуэлы отвергает обвинения. Мадуро называет их прикрытием для империалистических планов в отношении венесуэльской нефти. Президент США Дональд Трамп пригрозил новой атакой, если Каракас не будет сотрудничать в вопросе открытия американцам нефтяной промышленности и борьбы с наркотиками.

На фоне возмущения по поводу захвата Трампом главы иностранного государства Совет Безопасности ООН обсудил законность и последствия этого решения. Россия, Китай и союзники Венесуэлы осудили американский рейд. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность нестабильностью в Венесуэле и законностью оснований для военной операции США.

#венесуэла #Николас Мадуро
