Guardian: BBC запретила журналистам слово «похищение» в текстах о Мадуро

Руководство британской вещательной корпорации BBC запретило журналистам использовать слово «похищение» в материалах о действиях США по отношению к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом сообщает The Guardian.

Колумнист издания Оуэн Джонс на своей странице в соцсети X опубликовал письмо руководителей BBC, в котором даны рекомендации сотрудникам корпорации. Согласно опубликованному документу, британским журналистам следует использовать слова «захвачен» (captured) или «схвачен» (seized), а «похищен» (kidnapped) –обходить стороной.

«Журналистам Би-би-си запретили описывать похищение венесуэльского лидера как похищение», - прокомментировал Джонс.

Напомним, 3 января военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Как сообщал телеканал CNN, американский спецназ вытащил их из спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной Дональдом Трампом военной операции. Чуть позже президент США опубликовал на своей странице фото захваченного Мадуро.

Накануне Трамп заявил, что сейчас управляют Венесуэлой Соединенные Штаты. Он назвал эту страну мертвой, подчеркнув, что США должны ее восстановить.