Трамп заявил, что в Венесуэле не будет выборов ближайшие 30 дней

Президент США сказал, что сперва надо «навести порядок» в стране, причем Америка должна помочь Венесуэле «восстановиться».
Сергей Дьячкин 06-01-2026 05:24
© Фото: Rafael Hernandez, dpa, Global Look Press

В Венесуэле в ближайшие 30 дней выборы проводиться не будут. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC.

«Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать», - сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что сперва нужно «навести порядок» в стране. При этом он добавил, что США должны помочь стране «восстановиться».

До этого Президент США назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой. Ранее Трамп заявил, что с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может произойти ситуация хуже, чем с похищенным в ходе операции американских войск венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Президент США также говорил, что сейчас Венесуэлой управляет Америка. Американский глава назвал Венесуэлу «мертвой страной», добавив, что Соединенные Штаты должны ее «восстановить».

 

#сша #Выборы #Дональд Трамп #венесуэла #президент США
