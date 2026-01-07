МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мерц: силы ЕС могут задействовать на прилегающей к Украине территории

При этом глава ФРГ отметил, что специально употребляет сослагательное наклонение, поскольку рассматриваемые вопросы требуют обсуждения в «полном пакете».
Сергей Дьячкин 07-01-2026 00:01
© Фото: IMAGO, Frank Ossenbrink, Global Look Press

Силы Евросоюза, если они будут размещены в рамках гарантий безопасности Киеву на территории НАТО, прилегающей к Украине, могут быть задействованы при возобновлении боевых действий. Такое предположение сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заседания «коалиции желающих».

Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне. В ходе нее обсуждались, в частности, гарантии безопасности для Украины, в том числе формирование многонациональных сил. Во встрече приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

«Разместить войска на Украине, прежде всего войска Украины, которые необходимо усилить, которым необходимо оказать поддержку, но также разместить дополнительные войска в соседних с Украиной государствах», - заявил Мерц.

Он добавил, что такие войска якобы можно будет задействовать в случае «российской агрессии». При этом глава ФРГ отметил, что специально употребляет сослагательное наклонение. Поскольку рассматриваемые вопросы требуют, по его словам, обсуждения в «полном пакете» так называемых «гарантий безопасности».

«Но еще раз: основным условием является прекращение огня, соглашение с Россией о перемирии», - подчеркнул канцлер.

Он уточнил, что вопрос об участии ФРГ в формировании и размещении многонациональных сил для Украины требует обсуждения в немецком правительстве и парламенте. И осуществить это можно будет только после того, как будет достигнуто прекращение огня на Украине. Он добавил, что «коалиция желающих» примет соответствующее соглашение о порядке совместных действий.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что после завершения боевых действий на Украине Лондон и Париж намерены разместить там свои военные базы. По его словам, участники «коалиции желающих» согласовали механизмы мониторинга, его будут обеспечивать США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на саммите в Париже, сообщил, что лидеры стран-участниц «коалиции желающих» приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Туск отметил, что конкретные обязательства государств в документ не включены.

Президент России Владимир Путин высказывался о том, что после установления прочного мира присутствие иностранных военных на Украине станет излишним. Москва неоднократно подчеркивала, что размещение войск НАТО на украинской территории неприемлемо для нашей страны.

