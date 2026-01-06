МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине

Франция, Великобритания и Украина заключили соглашение о планах по размещению многонациональных сил на Украине.
Владимир Рубанов 06-01-2026 22:46
© Фото: Christinne Muschi Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что после завершения боевых действий на Украине Лондон и Париж намерены разместить там свои военные базы. По его словам, участники «коалиции желающих» согласовали механизмы мониторинга, его будут обеспечивать США.

Франция, Британия и Украина заключили соглашение о планах по размещению многонациональных сил на Украине. В документе говорится о создании координационного центра для координации действий «коалиции желающих» и Киева.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на саммите в Париже, сообщил, что лидеры стран-участниц «коалиции желающих» приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Туск отметил, что конкретные обязательства государств в документ не включены.

На встрече в Париже участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Уиткофф отметил значительный прогресс в разработке рамочной программы гарантий безопасности и плана развития Украины. Кушнер заявил, что вопросы по гарантиям безопасности Запада для Киева практически решены, но это не гарантирует достижение мира.

Президент РФ Владимир Путин ранее высказывался о том, что после установления прочного мира присутствие иностранных военных на Украине станет излишним. Москва неоднократно подчеркивала, что размещение войск Североатлантического альянса на украинской территории неприемлемо для России.

#Франция #Украина #сша #Великобритания #Военные базы #кир стармер #коалиция желающих
