Туск заявил, что в декларации «коалиции желающих» не будет обязательств

Коалиция желающих хочет принять на встрече в Париже декларацию, в которой пока не будет конкретных обязательств. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости. В консультациях будет участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер.

По словам Туска, декларация будет подтверждением воли к европейско-американскому сотрудничеству в поддержку Киева и прекращения огня. В ней не будет обязательств, которые требовали бы каких-то логистических или финансовых решений со стороны этой группы государств.

Гарантии безопасности для Украины будут включать в себя «связывающие обязательства» по поддержке страны «в случае будущего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира». Об этом говорится в проекте заявления «Коалиции желающих», которое цитирует Reuters.

В сентябре 2025 года участники коалиции выразили готовность разместить силы сдерживания на Украине после прекращения огня. Запад собирается развернуть миротворческий контингент в Украине для восстановления боеспособности страны.

Владимир Путин считает, что иностранные военные на Украине после достижения устойчивого мира не нужны. В Москве много раз заявляли, что размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России и чревато эскалацией.