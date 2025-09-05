МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: иностранные войска на Украине будут законными целями для России

Путин также сказал, что не видит смысла в нахождении воинского контингента на территории Украины, если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру. 
Виктория Бокий 2025-09-05 09:13:42
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ заявил, что иностранные войска на Украине будут законными целями для РФ.

«Что касается контингентов воинских на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе введения боевых действий, то исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», - сказал президент.

Владимир Путин также поделился, что не видит смысла в нахождении воинского контингента на территории Украины, если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру. 

Российский лидер напомнил, что РФ будет исполнять в полном объеме достигнутые договоренности, и пусть никто в этом не сомневается.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Повторю еще раз: Россия будет эти договоренности исполнять», - обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что с Россией на серьезном уровне гарантии безопасности никто еще не обсуждал.

Напомним, что накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 26 стран обязались разместить свои войска на Украине

#Россия #Украина #Владимир Путин #ВЭФ #законные цели
