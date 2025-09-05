Путин: иностранные войска на Украине будут законными целями для России

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ заявил, что иностранные войска на Украине будут законными целями для РФ.

«Что касается контингентов воинских на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе введения боевых действий, то исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», - сказал президент.

Владимир Путин также поделился, что не видит смысла в нахождении воинского контингента на территории Украины, если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру.

Российский лидер напомнил, что РФ будет исполнять в полном объеме достигнутые договоренности, и пусть никто в этом не сомневается.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Повторю еще раз: Россия будет эти договоренности исполнять», - обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что с Россией на серьезном уровне гарантии безопасности никто еще не обсуждал.

Напомним, что накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 26 стран обязались разместить свои войска на Украине.