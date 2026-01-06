Некоторые дипломаты Соединенных Штатов выразили нежелание работать в американском посольстве в Каракасе в случае его открытия. Об этом сообщила 5 декабря газета The Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепартамента США.

Как уточнил источник газеты, ряд кадровых дипломатов США выразили готовность к работе в американском посольстве в Венесуэле. Однако другие дипломаты отвергли назначение, заявив, что это было бы схоже с тем, чтобы «представлять оккупационные силы».

До этого агентство Associated Press заявило, что американская администрация планирует возобновить работу посольства США в Каракасе в том случае, если такое распоряжение отдаст президент Дональд Трамп. Агентство, ссылаясь на неназванного сотрудника Госдепа, отметило, что идет работа, направленная на то, чтобы повторно открыть американскую дипмиссию в Каракасе. Но, как подчеркнул источник, решение о возобновлении деятельности посольства не принято. На восстановление такой работы может потребоваться несколько месяцев.

Об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдеп объявил в середине марта 2019 года. Майкл Помпео, являвшегося на тот момент государственным секретарем США, заявил, что присутствие американских дипломатов в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. После этого интересы Соединенных Штатов в Венесуэле представляла Швейцария. Помимо этого, весной 2019 года американское правительство потребовало от работавших в Вашингтоне венесуэльских дипломатов покинуть посольство. После этого оно фактически было передано его силам венесуэльской оппозиции.

До этого министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Венесуэла победила на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, мировое сообщество согласилось, что действия США нарушают международное право. Хиль подчеркнул, что международное сообщество признало, что нападение 3 января нарушает Устав ООН, гуманитарное право и права человека. Глава МИД добавил, что американская атака была прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства. Хиль подчеркнул, что на заседании СБ ООН не было места для манипуляций или двойных стандартов.

США 3 января провели военную операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы. Она включала авиационные и ракетные удары по объектам в Каракасе и других регионах. Атака затронула военные базы, нефтеперерабатывающий завод, парламент, мавзолей Уго Чавеса.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в беседе со «Звездой» объяснил, что проведение президентом США военной операции в Колумбии пока маловероятно. То, что происходит сейчас в Венесуэле, скорее, произойдет в Кубе, чем где-либо еще. Взрывы в Венесуэле и захват главы государства Николаса Мадуро - это не неожиданность, добавил он. Трамп уже продолжительное время придерживается жесткой риторики относительно страны, и сейчас он поступил согласно новой редакции Стратегии национальной безопасности США.