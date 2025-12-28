МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МИД Венесуэлы заявил о дипломатической победе в Совбезе ООН

«Правда в очередной раз восторжествовала» в Совете Безопасности, отметил Иван Хиль.
Владимир Рубанов 05-01-2026 22:50
© Фото: Zhang Fengguo XinHua, Global Look Press

Венесуэла победила на заседании Совета Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел этой страны Иван Хиль. По его словам, мировое сообщество согласилось, что действия США нарушают международное право.

Хиль написал в Telegram, что «правда в очередной раз восторжествовала» в Совбезе. По его словам, международное сообщество признало, что нападение 3 января нарушает Устав ООН, гуманитарное право и права человека.

Глава МИД Венесуэлы добавил, что американская атака была прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства. Хиль подчеркнул, что на заседании СБ ООН не было места для манипуляций или двойных стандартов.

США 3 января провели военную операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы. Она включала авиационные и ракетные удары по объектам в Каракасе и других регионах. Атака затронула военные базы, нефтеперерабатывающий завод, парламент, мавзолей Уго Чавеса.

В ходе рейда бойцы спецназа Delta Force захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли их из страны. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме» в Южном округе Нью-Йорка. Мадуро и Флорес не признали себя виновными. Действия США осудили Россия, Китай и ряд других стран.

#сша #венесуэла #Совбез ООН #заседание #иван хиль
