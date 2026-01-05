МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог оценил вероятность военной операции США в Колумбии

Никакой логики в нападении на Колумбию Виктор Хейфец не видит, так как Густаво Петро и так покинет свой пост в 2026 году.
Гоар Хачатурян 05-01-2026 12:57
© Фото: Sebastian Barros, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Проведение президентом США Дональдом Трампом военной операции в Колумбии пока что маловероятно. То, что происходит сейчас в Венесуэле, скорее, произойдет в Кубе, чем где-либо еще. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Взрывы в Венесуэле и захват главы государства Николаса Мадуро - это не неожиданность, добавил он. Трамп уже продолжительное время придерживается жесткой риторики относительно страны, и сейчас он поступил согласно новой редакции Стратегии национальной безопасности США.

«Западное полушарие только для тех, кто живет в Западном полушарии. Мадуро не должен был уходить, по законам, в ближайшее время. А Петро (Густаво Петро, президент Колумбии - Прим. ред.) в следующем году так или иначе свой пост оставляет» - объяснил Хейфец.

Никакой логики в нападении на Колумбию историк не видит, так как президент страны в любом случае скоро покинет свой пост. С его слов, маловероятна также победа «левых» партий на предстоящих выборах, поэтому любой следующий кабинет будет поддерживать неплохие отношения с Вашингтоном.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского коллеги Николаса Мадуро, которого вывезли в США в результате операции американских войск. Трамп обвинил лидера Колумбии в производстве кокаина и не исключил проведения военной операции против него.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Куба #Колумбия #Николас Мадуро #наш эксклюзив #Густаво Петро
