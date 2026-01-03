Серия взрывов прогремела в столице Венесуэлы.

По данным Reuters, территория около военной базы на юге города обесточена.

По предварительным данным, взрывы произошли на территории военных объектов - базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. Кроме того, по данным очевидцев, над Каракасом замечены несколько вертолетов, которые предположительно могут принадлежать США.

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей. По словам главы Белого дома, морской наркотрафик из Латинской Америки сократился на 96%.