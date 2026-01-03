МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Серия взрывов прогремела в столице Венесуэлы

По данным Reuters, территория около военной базы на юге города обесточена.
Игнат Далакян 03-01-2026 09:31
© Фото: carlosbrmu, Х © Видео: carlosbrmu, Х

По предварительным данным, взрывы произошли на территории военных объектов - базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. Кроме того, по данным очевидцев, над Каракасом замечены несколько вертолетов, которые предположительно могут принадлежать США.

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей. По словам главы Белого дома, морской наркотрафик из Латинской Америки сократился на 96%.

#сша #венесуэла #каракас #взрывы
