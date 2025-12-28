В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

В трех регионах на северо-востоке и в центральной части Украины введены аварийные отключения электричества. По данным местных электрических компаний, ограничения используются в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Днем ранее, пятого января, в национальной энергетической компании «Укрэнерго» предупреждали, что шестого числа этого месяца на всей территории страны будут действовать плановые графики почасовых отключений. Также введены ограничения мощности для промышленных потребителей.

Во многих регионах страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Так, 28 декабря 2025 года возникли перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением в Оболонском районе и на Шулявке. Жители Деснянского района Киева тоже рассказали об отсутствии электричества и тепла.

Также украинские СМИ писали о возможных авариях на тепловых электростанциях в Киеве и области после серии ночных взрывов. В частности, упоминалось повреждение Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области.

В ответ на происходящее директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ресурсов для восстановления поврежденных энергетических объектов на Украине почти не осталось. Отсутствие света уже приводит к народным волнениям в украинской столице.