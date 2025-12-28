Свет, воду и тепло отключили в некоторых районах Киева

В некоторых районах Киева в воскресенье, 28 декабря, возникли перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Перебои с энергоснабжением и коммуницкациями наблюдаются в Оболонском районе и на Шулявке. Жители Деснянского района Киева тоже рассказали об отсутствии электричества и тепла.

Накануне украинские СМИ писали о возможных авариях на тепловых электростанциях в Киеве и области после серии ночных взрывов. В частности, упоминалось повреждение Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области.

В середине дня в субботу в Киеве и Киевской области были обесточены более 500 тысяч потребителей, сообщали в Минэнерго Украины. В Черниговской области без электроснабжения оставались более 22 тысяч абонентов.

В министерстве в субботу вечером рассказали о существенных повреждениях подстанций и линий электропередачи, а также отдельных объектов генерации. Из-за этого в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса.