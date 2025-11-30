МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Под Киевом местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света

Электричества нет уже вторые сутки.
Константин Денисов 07-12-2025 21:34
© Фото: Oksana Korol, Business Online, Globallookpress

Под Киевом местные жители перекрыли дороги из-за отключений электроэнергии. Как сообщают местные СМИ, света в их домах нет уже вторые сутки.

Таким образом население решило привлечь внимание властей и потребовало восстановить энергоснабжение. Однако прогноз пока неутешительный - уже 8 декабря во всех регионах страны ожидаются отключения электричества вплоть до 12 часов в сутки.

В конце ноября аналогичные меры приняли жители Кривого Рога. Они требовали пересмотра графиков отключения электроэнергии. Согласно действующим, в их домах нет света от восьми до 16 часов в сутки.

Ранее в ответ на террористические атаки Киева на гражданские цели в России ВС РФ нанесли ответные удары по энергообъектам Украины.

#в стране и мире #Украина #Киев #Электричество #Объекты энергетики
