Под Киевом местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света

Под Киевом местные жители перекрыли дороги из-за отключений электроэнергии. Как сообщают местные СМИ, света в их домах нет уже вторые сутки.

Таким образом население решило привлечь внимание властей и потребовало восстановить энергоснабжение. Однако прогноз пока неутешительный - уже 8 декабря во всех регионах страны ожидаются отключения электричества вплоть до 12 часов в сутки.

В конце ноября аналогичные меры приняли жители Кривого Рога. Они требовали пересмотра графиков отключения электроэнергии. Согласно действующим, в их домах нет света от восьми до 16 часов в сутки.

Ранее в ответ на террористические атаки Киева на гражданские цели в России ВС РФ нанесли ответные удары по энергообъектам Украины.