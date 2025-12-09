На Украине заявили, что ресурсы для восстановления энергетики исчерпаны

Ресурсов для восстановления поврежденных энергетических объектов на Украине почти не осталось. С таким заявлением выступил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге, который транслировал YouTube-канал украинского медиацентра.

«Сейчас идет исчерпание ресурсов, которые были раньше, и они снижаются очень быстро. Резервов оборудования для разделительных сетей практически не существует <...> Я не вижу никаких ресурсов и источников денег для массового восстановления резервов», - посетовал Харченко.

Ранее украинские паблики объясняли 12-часовые перебои с электричеством потерей 1 гигаватта электрической генерации. Многие эксперты прочат украинцам отключения не только света, но и газа этой зимой. По их оценкам, температура в квартирах не превысит 14 градусов тепла.

Отсутствие света уже приводит к народным волнениям в украинской столице. Недавно жители Киева перекрыли дороги из-за отключений электроэнергии. Света в некоторых домах нет сутками. Своими действиями киевляне намерены привлечь внимание городских и федеральных властей к проблеме. Подобную акцию также провели жители Кривого Рога, в домах которых света нет от восьми до 16 часов в сутки.