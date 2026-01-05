МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Венесуэле сообщили о повреждениях домов после налета США

Наибольшие повреждения получили дома в городе Катия-ла-Мар недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса.
Ян Брацкий 05-01-2026 06:33
© Фото: ТРК «Звезда»

Некоторые дома мирных жителей получили повреждения в результате военной операции армии США в Венесуэле. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местное население. Некоторые из пострадавших сообщили, что чудом остались в живых.

«Некоторые дома в городе Катия-ла-Мар недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса были повреждены или разрушены в ходе военной операции США», - говорится в сообщении.

Точное количество разрушенных или поврежденных строений не указывается. Напомним, США нанесли массированный удар по военным объекта Венесуэлы 3 января. Взрывы прогремели в самом Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах, сообщает aif.ru.

Позже стало известно, что бойцы спецподразделения Delta Force захватили и вывезли президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и его супругу. В Штатах они обвиняются в «наркотерроризме». Сейчас венесуэльский лидер находится в Нью-Йорке в ожидании суда.

Президент США Дональд Трамп по итогам военной операции заявил, что Венесуэлой теперь управляет Вашингтон. «Главные здесь мы» - уточнил американский лидер. На этом фоне исполняющая обязанности венесуэльского президента Делси Родригес обратилась к Трампу с призывом о мире. С ее слов, народы Латинской Америки и регион в целом заслуживают диалога, а не войны.

#в стране и мире #сша #Трамп #венесуэла #мадуро #каракас
