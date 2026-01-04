Вице-президент Венесуэлы Родригес созвала совет обороны после атаки США

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес созвала совет обороны страны после захвата американцами Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал Telesur.

«Действия США направлены на смену режима и контроль над ресурсами Венесуэлы. Родригес подчеркнула, что совет обороны уже созван», - пишет Life.

Вице-президент отметила, что готова защищать Венесуэлу и ее природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Кроме того, она призвала граждан страны сохранять спокойствие, а также объединять усилия с вооруженными силами боливарской республики.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Заседание состоится 4 января в 12:00 мск.