МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вице-президент Венесуэлы Родригес созвала совет обороны после атаки США

Родригес заявила о готовности защищать страну и ее природные ресурсы.
Глеб Владовский 04-01-2026 02:30
© Фото: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui, XinHua, Globallookpress

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес созвала совет обороны страны после захвата американцами Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал Telesur.

«Действия США направлены на смену режима и контроль над ресурсами Венесуэлы. Родригес подчеркнула, что совет обороны уже созван», - пишет Life.

Вице-президент отметила, что готова защищать Венесуэлу и ее природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Кроме того, она призвала граждан страны сохранять спокойствие, а также объединять усилия с вооруженными силами боливарской республики.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Заседание состоится 4 января в 12:00 мск.

#в стране и мире #венесуэла #Николас Мадуро #совет обороны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 