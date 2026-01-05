Трамп заявил, что Мадуро «немедленно» сдался американцам

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «немедленно» сдался войскам США во время его захвата. Об этом Трамп рассказал в ходе общения с журналистами.

«Мадуро сдался немедленно и правильно сделал. Он поднял руки и сдался», - рассказал Трамп.

До этого сообщалось, что суд в Нью-Йорке зачитает официальные обвинения задержанному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 5 января в 20:00 по московскому времени. Дело будет рассматривать окружной судья Элвин Хеллерштейн, получивший известность по ряду крупных процессов. Заседание будет проходить в окружном суде Нижнего Манхэттена.

Ранее министерство обороны Венесуэлы раскрыло подробности захвата Николаса Мадуро силами США. Согласно заявлениям главы ведомства Падрино Лопес, американский спецназ убил практически всех охранников главы государства. До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что американские военные в ходе проведения операции «уничтожили силы ПВО» Венесуэлы. Кейн подчеркнул, что основной целью ВВС было прикрытие вертолетов, которые доставили спецназ, что позволило захватить венесуэльского лидера и его супругу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Он выразил твердую солидарность с народом страны перед «лицом вооруженной агрессии». Также в заявлении отмечается, что Россия продолжит курс правительства страны, который направлен на защиту национальных интересов и суверенитета.