В Венесуэле заявили, что военные США убили почти всю охрану Мадуро

Среди погибших были не только военнослужащие, но и невинные граждане.
Тимур Юсупов 04-01-2026 20:52
© Фото: Xin Huashefa, XinHua, Global Look Press

Министерство обороны Венесуэлы раскрыло подробности захвата президента страны Николаса Мадуро силами США. Согласно заявлениям главы ведомства Падрино Лопес, американский спецназ убил практически всех охранников главы государства.

«Преступление было совершено вчера, в субботу, третьего января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности - военнослужащие и невинные граждане», - рассказал министр обороны.

Ранее стало известно, что для захвата Мадуро и его жены Силии Флорес, бойцы армии США уничтожили венесуэльские силы ПВО - это позволило вертолетам со спецназом без помех добраться до резиденции президента.

