Рубио заявил, что американских войск нет в Венесуэле

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что войск США в настоящее время нет в Венесуэле. Об этом сообщает телеканал NBC.

«У нас нет американских войск на территории Венесуэлы. Всем известно, что они находились там около двух часов, когда пошли захватить Мадуро», - утверждает Рубио.

Напомним, 3 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро захвачен вместе со своей супругой и вывезен из страны. Глава Белого дома допустил, что венесуэльский лидер мог быть убит во время операции американских военных в Каракасе.

Трамп сделал еще одно заявление и насчет американских военных. С его слов, они останутся на своих позициях в Карибском бассейне, пока все требования Соединенных Штатов не будут выполнены. Президент США добавил, что американские силы будут удерживать позиции до полного выполнения всех условий, установленных Вашингтоном, включая вопросы безопасности и контроля над ресурсами.