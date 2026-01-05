МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рубио заявил, что американских войск нет в Венесуэле

По словам госсекретаря США, американские военные находились в Венесуэле около двух часов.
Виктория Бокий 05-01-2026 02:57
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что войск США в настоящее время нет в Венесуэле. Об этом сообщает телеканал NBC.

«У нас нет американских войск на территории Венесуэлы. Всем известно, что они находились там около двух часов, когда пошли захватить Мадуро», - утверждает Рубио.

Напомним, 3 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро захвачен вместе со своей супругой и вывезен из страны. Глава Белого дома допустил, что венесуэльский лидер мог быть убит во время операции американских военных в Каракасе.

Трамп сделал еще одно заявление и насчет американских военных. С его слов, они останутся на своих позициях в Карибском бассейне, пока все требования Соединенных Штатов не будут выполнены. Президент США добавил, что американские силы будут удерживать позиции до полного выполнения всех условий, установленных Вашингтоном, включая вопросы безопасности и контроля над ресурсами.

