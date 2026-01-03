Трамп: военные США останутся у Венесуэлы до выполнения всех требований

Американские военные останутся на своих позициях в Карибском бассейне, пока все требования Соединенных Штатов не будут удовлетворены, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго.

Он подчеркнул, что силы США будут удерживать позиции до полного выполнения всех условий, установленных Вашингтоном, включая вопросы безопасности и контроля над ресурсами.

Трамп также отметил, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес стала демонстрацией решимости США защищать свои интересы в Западном полушарии.

Американский лидер добавил, что американские войска не будут размещены в Венесуэле до тех пор, пока вице-президент Делси Родригес «будет делать то, что хочет Вашингтон». Сама Родригес пообещала защищать природные богатства страны и потребовала освободить легитимного президента Мадуро.