МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: военные США останутся у Венесуэлы до выполнения всех требований

Включая вопросы безопасности и контроля над ресурсами.
Дима Иванов 03-01-2026 22:43
© Фото: war.gov

Американские военные останутся на своих позициях в Карибском бассейне, пока все требования Соединенных Штатов не будут удовлетворены, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго.

Он подчеркнул, что силы США будут удерживать позиции до полного выполнения всех условий, установленных Вашингтоном, включая вопросы безопасности и контроля над ресурсами.

Трамп также отметил, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес стала демонстрацией решимости США защищать свои интересы в Западном полушарии.

Американский лидер добавил, что американские войска не будут размещены в Венесуэле до тех пор, пока вице-президент Делси Родригес «будет делать то, что хочет Вашингтон». Сама Родригес пообещала защищать природные богатства страны и потребовала освободить легитимного президента Мадуро.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 