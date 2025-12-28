Норвегия и Финляндия выразили Дании поддержку по вопросу Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали Данию на фоне американских претензий на Гренландию. Оба написали об этом на своих страницах в соцсетях.

Накануне американский президент Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии. Он объяснил это тем, что датский остров якобы окружен судами России и Китая. В связи с этим Трамп намекнул, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству. После этого датский премьер-министр Метте Фредериксен призвала США прекратить угрозы о присоединении Гренландии.

Йонас Гар Стере написал, что Гренландия - «неотъемлемая часть» Датского Королевства. Он заявил, что Норвегия полностью солидарна с Данией в этом вопросе. В свою очередь, Стубб также выразил полную поддержку Дании.

«Никто не решает за Гренландию и Данию, кроме как сами Гренландия и Дания», - написал финский президент.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что очередное заявление Трампа про Гренландию вызвало у него грусть. Премьер добавил, что высказывания президента США «сводят нашу землю» к вопросу безопасности и власти. Он добавил, что гренландцы видят себя по-другому и о них надо говорить не так. При этом Нильсен заявил, что испытывает чувство благодарности по отношению к жителям острова за проявленную поддержку и сплоченность.

Ранее сообщалось, что Дания признала США «потенциальной угрозой безопасности». К такому выводу впервые пришла датская разведка после заявлений Трампа по поводу Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании. Согласно докладу разведки, Вашингтон все чаще ставит во главу угла национальные интересы Штатов. В датском МИД даже появился отдельный сотрудник, который «каждую ночь» фиксирует все заявления американского лидера по поводу Гренландии.

Отношения США и Дании дали трещину в конце 2024 года, когда Трамп заявил, что Копенгаген должен уступить Гренландию «для целей национальной безопасности». Тогда глава Белого дома выступил с безапелляционным заявлением, что Вашингтон все равно получит то, что хочет. Масла в огонь добавил глава Пентагона Пит Хегсет, подтвердивший наличие у Америки планов применения военной силы в отношении Гренландии.

Для властей Дании и Гренландии требование заокеанского союзника стало шоком. Оправившись от него, новый премьер-министр острова Нильсен заявил, что США не получат Гренландию. По его словам, она никому не принадлежит, а население вправе самостоятельно определять свое будущее и эта позиция останется неизменной.