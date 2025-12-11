МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дания впервые признала США «потенциальной угрозой безопасности»

Датская разведка пришла к выводу, что США ставят во главу угла собственные интересы, а МИД страны теперь постоянно отслеживает заявления Белого дома по поводу Гренландии.
Ян Брацкий 11-12-2025 02:08
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg Keystone Press Agency Global Look Press

Соединенные Штаты Америки являются «потенциальной угрозой безопасности». К такому выводу впервые пришла датская разведка после заявлений американского президента Дональда Трампа на счет Гренландии, пишет агентство Bloomberg.

«Датское разведывательное агентство впервые назвало США потенциальной угрозой безопасности, что свидетельствует об изменении отношения скандинавской страны к своему близкому союзнику на фоне геополитических разногласий», - говорится в статье.

Согласно докладу разведки, Вашингтон все чаще ставит во главу угла национальные интересы Штатов. Дошло до того, что в датском МИДе появился отдельный сотрудник, который «каждую ночь» фиксирует все заявления американского лидера по поводу Гренландии.

Отношения США и Дании дали трещину в конце 2024 года, когда Трамп заявил, что Копенгаген должен уступить ему Гренландию «для целей национальной безопасности». Тогда глава Белого дома выступил с безапелляционным заявлением, что Вашингтон все равно получит то, что хочет. Масла в огонь добавил глава Пентагона Пит Хегсет, подтвердивший наличие у США планов применения военной силы в отношении Гренландии.

Для властей королевства требования заокеанского союзника стало шоком. Оправившись от него новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат Гренландию. По его словам, она никому не принадлежит, а население острова вправе самостоятельно определять свое будущее и эта позиция неизменна.

#сша #Трамп #Гренландия #Копенгаген #Дания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 