Дания впервые признала США «потенциальной угрозой безопасности»

Соединенные Штаты Америки являются «потенциальной угрозой безопасности». К такому выводу впервые пришла датская разведка после заявлений американского президента Дональда Трампа на счет Гренландии, пишет агентство Bloomberg.

«Датское разведывательное агентство впервые назвало США потенциальной угрозой безопасности, что свидетельствует об изменении отношения скандинавской страны к своему близкому союзнику на фоне геополитических разногласий», - говорится в статье.

Согласно докладу разведки, Вашингтон все чаще ставит во главу угла национальные интересы Штатов. Дошло до того, что в датском МИДе появился отдельный сотрудник, который «каждую ночь» фиксирует все заявления американского лидера по поводу Гренландии.

Отношения США и Дании дали трещину в конце 2024 года, когда Трамп заявил, что Копенгаген должен уступить ему Гренландию «для целей национальной безопасности». Тогда глава Белого дома выступил с безапелляционным заявлением, что Вашингтон все равно получит то, что хочет. Масла в огонь добавил глава Пентагона Пит Хегсет, подтвердивший наличие у США планов применения военной силы в отношении Гренландии.

Для властей королевства требования заокеанского союзника стало шоком. Оправившись от него новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат Гренландию. По его словам, она никому не принадлежит, а население острова вправе самостоятельно определять свое будущее и эта позиция неизменна.