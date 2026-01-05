МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Супруга Мадуро могла получить переломы ребер при захвате

Журналисты во время заседания увидели на голове Флорес повязки.
Владимир Рубанов 05-01-2026 21:18
© Фото: Jesus Vargas dpa, Global Look Press

Адвокат супруги венесуэльского лидера Силии Флорес сообщил федеральному судье, рассматривающему, что она получила серьезные травмы в минувшие выходные, когда была захвачена в Венесуэле во время военной операции США. Об этом пишет CNN.

Адвокат Марк Доннелли заявил старшему судье окружного суда США Элвину Хеллерштейну, что его подзащитная получила «значительные травмы во время похищения». Он предположил, что у жены президента может быть перелом или сильные ушибы ребер, и ей потребуется медицинское обследование.

Находившиеся в здании суда журналисты во время заседания увидели на голове Флорес повязки. В ходе слушания венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по ряду федеральных обвинений.

Целью слушаний было установить личности задержанных и огласить обвинения. Разбирательств по существу не предусматривалось. Мадуро и Флорес пробыли в зале около получаса. Следующее слушание назначено на 17 марта.

Адвокаты Мадуро, скорее всего, будут оспаривать законность ареста еще до того, как доберутся до каких-либо доказательств, считают аналитики телеканала. В понедельник один из защитников, Барри Поллак, заявил судье, что существуют проблемы с законностью похищения его подзащитного военнослужащими.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро #суд #Захват #похищение #Силия Флорес
