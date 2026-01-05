Мадуро нанял адвоката, добившегося освобождения Ассанжа

Похищенный американцами президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, сообщает Ассошиэйтед Пресс. С его помощью основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заключил сделку с американской прокуратурой в 2024 году, что позволило ему освободиться.

Этот юрист имеет более 30 лет опыта в сложных уголовных делах, отмечают американские издания. В 2006 году он добился оправдания бывшего бухгалтера компании Enron Майкла Краутца. Также он помог отменить приговор Мартину Танклеффу, который был несправедливо осужден за убийство родителей и провел в тюрьме 17 лет.

Дело президента Венесуэлы будет рассматривать судья, который выносил решения по делу Дональда Трампа. Элвин Хеллерштейн рассматривал часть гражданского иска писательницы Джин Кэрролл против республиканца об обвинениях в клевете.

В понедельник Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. Супругов привезли на вертолетную площадку на Манхэттене, откуда они направились на первое слушание по делу о торговле наркотиками.