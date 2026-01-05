МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мадуро и его супруга не признали себя виновными в суде Нью-Йорка

Президент Венесуэла назвал себя военнопленным.
Владимир Рубанов 05-01-2026 20:37
© Фото: Zhang Fengguo XinHua, Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не признал себя виновным по предъявленным ему Соединенными Штатами обвинениям в наркотерроризме. На первом слушании по его уголовному делу в федеральном суде в Нижнем Манхэттене он объявил себя военнопленным, захваченным в собственном доме - но судья в какой-то момент прервал его речь.

«Я невиновен. Я порядочный человек. Я президент своей страны», - заявил Мадуро через переводчика.

Жена Мадуро, Силия Флорес, которая также присутствовала в суде, заявила о своей невиновности по трем предъявленным ей обвинениям. Слушание началось с того, что судья зачитал обвинения против Мадуро и его жены.

Лидер Венесуэлы делал заметки на протяжении всего слушания и попросил судью Элвина Хеллерштейна разрешить ему сохранить их. Тот заявил, что он имеет на это право, и прокурор подтвердил, что это не станет проблемой.

Хеллерстайн уведомил Мадуро и Флорес об их праве сообщить венесуэльскому консульству о своих арестах. Президент и его жена заявили, что хотели бы, чтобы их посетили представители консульства.

В обвинительном заключении, опубликованном на выходных, правительство США обвинило президента Венесуэлы в сговоре с целью транспортировки тысяч тонн кокаина в страну. Похищение Мадуро вызвало резонанс во всем мире.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро #Нью-Йорк #суд #слушание #Силия Флорес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 