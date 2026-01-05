Мадуро и его супруга не признали себя виновными в суде Нью-Йорка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не признал себя виновным по предъявленным ему Соединенными Штатами обвинениям в наркотерроризме. На первом слушании по его уголовному делу в федеральном суде в Нижнем Манхэттене он объявил себя военнопленным, захваченным в собственном доме - но судья в какой-то момент прервал его речь.

«Я невиновен. Я порядочный человек. Я президент своей страны», - заявил Мадуро через переводчика.

Жена Мадуро, Силия Флорес, которая также присутствовала в суде, заявила о своей невиновности по трем предъявленным ей обвинениям. Слушание началось с того, что судья зачитал обвинения против Мадуро и его жены.

Лидер Венесуэлы делал заметки на протяжении всего слушания и попросил судью Элвина Хеллерштейна разрешить ему сохранить их. Тот заявил, что он имеет на это право, и прокурор подтвердил, что это не станет проблемой.

Хеллерстайн уведомил Мадуро и Флорес об их праве сообщить венесуэльскому консульству о своих арестах. Президент и его жена заявили, что хотели бы, чтобы их посетили представители консульства.

В обвинительном заключении, опубликованном на выходных, правительство США обвинило президента Венесуэлы в сговоре с целью транспортировки тысяч тонн кокаина в страну. Похищение Мадуро вызвало резонанс во всем мире.