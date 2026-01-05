Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения

Федеральный совет Швейцарии 5 января принял решение о немедленном замораживании всех активов Николаса Мадуро и его ближайшего окружения. Эти меры направлены на предотвращение вывода незаконно приобретенных активов за пределы Швейцарии, говорится в заявлении.

Заморозка затронет активы лиц, не подвергавшихся санкциям, и не коснется членов правительства Венесуэлы. Блокировка дополняет ограничения, действующие с 2018 года. Мера вступает в силу немедленно на четыре года.

США ночью на 3 января ударили по Венесуэле, захватив президента Мадуро. Американские власти обвиняют его в причастности к наркотрафику. Кроме того, президент Дональд Трамп требует от Каракаса «вернуть украденные у США предприятия».

Национализация нефтяной промышленности в Венесуэле началась в 1976 году с образованием государственной компании PDVSA. Этот процесс ускорился после прихода в 1999 году к власти президента Уго Чавеса. В 2007 году произошла новая стадия, когда иностранные компании должны были продать PDVSA контрольные пакеты.

Американские власти заявили о намерении взять Венесуэлу под контроль и вернуть американские компании в нефтедобычу в этой стране. Трамп пригрозил Каракасу новыми ударами, если правительство этой страны не будет прислушиваться к Вашингтону.