Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Венесуэлу

Министерство экономического развития РФ тоже советует россиянам не планировать поездки в Венесуэлу, пока ситуация не стабилизируется.
Владимир Рубанов 05-01-2026 15:26
© Фото: IMAGO Seshadri Sukumar, Global Look Press

Посольство России в Каракасе настоятельно рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости. Это предупреждение связано с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак, говорится в сообщении дипмиссии.

Министерство экономического развития РФ тоже советует россиянам не планировать поездки в Венесуэлу, пока ситуация не стабилизируется. Тем, кто уже находится в стране, рекомендуется быть особенно осторожными.

США в ночь на 3 января 2026 года провели крупную военную операцию против Венесуэлы. Она включала массированные авиаудары по объектам в северной части Венесуэлы и окрестностях Каракаса. Власти страны сообщили о гибели по меньшей мере нескольких десятков человек.

Перед наземной фазой несколько месяцев шло наращивание военного присутствия США. Была введена морская блокада. Американцы нанесли серию ударов по судам и объектам, которые Вашингтон связывал с наркотрафиком и обходом санкций.

В ходе рейда спецподразделений президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Позже американские власти заявили о намерении судить Мадуро в США по обвинениям в наркоторговле.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «будут управлять страной, пока не станет возможен безопасный и надлежащий переход» власти. Верховный суд Венесуэлы объявил врио главы государства вице-президента Делси Родригес, которая публично назвала захват Мадуро похищением. В стране периодически проходят политические акции.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Туристы #каракас #посольство #военная операция
