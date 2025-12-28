Политолог назвал следующую для возможного вторжения США страну

Привоз в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро является демонстрацией того, что успехов американцам можно добиваться только на заднем дворе. Об этом рассказал «Звезде» политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Он (Дональд Трамп - Прим.ред.) не хочет больше кормить евроатлантику, она ему неприятна. Он считает, что она забирает деньги у Америки, и, кроме всего прочего, она ему культурно неприятна, поэтому он хочет от нее отвязаться. И привоз Мадуро в наручниках - это демонстрация того, что успехов можно добиваться только на заднем дворе. Я вас уверяю, так сказать, в Панаме приготовятся в этом смысле», - сказал специалист.

Он добавил, что действия администрации Соединенных Штатов - это попытка через обострение в западном полушарии показать, что в этом регионе необходимо работать, а европейский континент должен обойтись без США.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил, почему Трамп угрожает странам западного полушария. По словам специалиста, Трамп будет использовать ситуацию с Венесуэлой как рычаг давления на Мексику и Колумбию.