Венгрия не поддержала заявление Евросоюза по Венесуэле

Евросоюз не смог согласовать общее заявление по ситуации в Венесуэле из-за несогласия Венгрии. Дипломатическая служба распространила «заявление 26 стран ЕС».

Документ по своему содержанию повторяет тезисы, озвученные 3 января руководством Евросоюза, а том числе главу дипслужбы ЕС Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен. В документе призывают «всех игроков» к спокойствию, подчеркивается важность «соблюдения международных норм и Устава ООН». Отмечается, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по мнению ЕС, не хватало «демократической легитимности». Также Евросоюз поддержал борьбу с «трансграничной преступностью» и контрабандой наркотиков. В документе отдельно отмечается необходимость в кратчайшие сроки «восстановить демократию» и освободить политических заключенных. 26 стран ЕС также призвали «уважать волю народа Венесуэлы», что, по мнению глав Евросоюза, является «единственным способом восстановления демократии» и преодоления «текущего кризиса».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считается одним из наиболее активных сторонников президента США Дональда Трампа среди лидеров государств ЕС, высказал мнение, что события в Венесуэле могут спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. При этом Орбан воздержался от политических оценок действий США в Венесуэле.

Президент Сербии Александр Вучич назвал атаку США на Венесуэлу «концом международного права». По словам политика, похищение президента Мадуро наглядно показывает, что принципы ООН перестали считаться хоть сколько-нибудь значимыми.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза на фоне военной операции США в Венесуэле. Он отметил, что пришло время наблюдать двойные стандарты в реальном времени, и прикрепил к своей публикации в социальной сети пост главы европейской дипломатии Каи Каллас, где она призывала США к сдержанности.

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Звезде», что фокус американской политики переключился на западное полушарие, однако президент США Дональд Трамп не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. Тем не менее глава Белого дома будет использовать как элемент риторического дипломатического давления, и как некий рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией, ситуацию с Венесуэлой.