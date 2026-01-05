МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Венгрия не поддержала заявление Евросоюза по Венесуэле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что события в Венесуэле могут спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках, но воздержался от политических оценок действий США.
Сергей Дьячкин 05-01-2026 00:06
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress

Евросоюз не смог согласовать общее заявление по ситуации в Венесуэле из-за несогласия Венгрии. Дипломатическая служба распространила «заявление 26 стран ЕС».

Документ по своему содержанию повторяет тезисы, озвученные 3 января руководством Евросоюза, а том числе главу дипслужбы ЕС Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен. В документе призывают «всех игроков» к спокойствию, подчеркивается важность «соблюдения международных норм и Устава ООН». Отмечается, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по мнению ЕС, не хватало «демократической легитимности». Также Евросоюз поддержал борьбу с «трансграничной преступностью» и контрабандой наркотиков. В документе отдельно отмечается необходимость в кратчайшие сроки «восстановить демократию» и освободить политических заключенных. 26 стран ЕС также призвали «уважать волю народа Венесуэлы», что, по мнению глав Евросоюза, является «единственным способом восстановления демократии» и преодоления «текущего кризиса».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считается одним из наиболее активных сторонников президента США Дональда Трампа среди лидеров государств ЕС, высказал мнение, что события в Венесуэле могут спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. При этом Орбан воздержался от политических оценок действий США в Венесуэле.

Президент Сербии Александр Вучич назвал атаку США на Венесуэлу «концом международного права». По словам политика, похищение президента Мадуро наглядно показывает, что принципы ООН перестали считаться хоть сколько-нибудь значимыми.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза на фоне военной операции США в Венесуэле. Он отметил, что пришло время наблюдать двойные стандарты в реальном времени, и прикрепил к своей публикации в социальной сети пост главы европейской дипломатии Каи Каллас, где она призывала США к сдержанности.

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Звезде», что фокус американской политики переключился на западное полушарие, однако президент США Дональд Трамп не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. Тем не менее глава Белого дома будет использовать как элемент риторического дипломатического давления, и как некий рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией, ситуацию с Венесуэлой.

#венесуэла #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Венгрия #Виктор Орбан #Еврокомиссия #заявление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 