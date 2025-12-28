МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич назвал нападение на Венесуэлу концом международного права

По словам политика, теперь в мире доминирует право сильного.
Тимур Юсупов 04-01-2026 18:23
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич назвал атаку США на Венесуэлу «концом международного права». По словам политика, похищение президента Мадуро наглядно показывает, что принципы ООН перестали считаться хоть сколько-нибудь значимыми.

«В мире сегодня доминирует право силы, право сильного. Кто сильнее, тот и прав, и это единственный принцип современной политики, который сейчас существует в мире», - заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что произошедшее в Венесуэле лишний раз наглядно продемонстрировало, что ООН уже давно существует лишь на бумаге, так как универсальные нормы и международные договоренности больше не работают. Белград, при этом, осознает крайне уязвимое положение Восточной Европы, в которое та попала в процессе разрушения устоявшегося мирового порядка.

Причем, встревоженные голоса слышны не только за пределами Соединенных Штатов, но и внутри них. Так, недавно избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал атаку на Венесуэлу «актом войны» и «стремлением к смене режима».

#в стране и мире #Сербия #ООН #венесуэла #Вучич #международное право
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 