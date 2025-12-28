Президент Сербии Александр Вучич назвал атаку США на Венесуэлу «концом международного права». По словам политика, похищение президента Мадуро наглядно показывает, что принципы ООН перестали считаться хоть сколько-нибудь значимыми.

«В мире сегодня доминирует право силы, право сильного. Кто сильнее, тот и прав, и это единственный принцип современной политики, который сейчас существует в мире», - заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что произошедшее в Венесуэле лишний раз наглядно продемонстрировало, что ООН уже давно существует лишь на бумаге, так как универсальные нормы и международные договоренности больше не работают. Белград, при этом, осознает крайне уязвимое положение Восточной Европы, в которое та попала в процессе разрушения устоявшегося мирового порядка.

Причем, встревоженные голоса слышны не только за пределами Соединенных Штатов, но и внутри них. Так, недавно избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал атаку на Венесуэлу «актом войны» и «стремлением к смене режима».