МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио: США не позволят другим странам «пользоваться» Венесуэлой

Госсекретарь США также упомянул «кубинских агентов разведки» которые, по его мнению, контролируют страну.
Сергей Дьячкин 04-01-2026 23:23
© Фото: IMAGO, Nicole Combea Pool via C, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро выступил с заявлением, что Венесуэлу нельзя превращать в «хаб» для якобы планируемых операций России, Китая и Ирана. Об этом он рассказал в разговоре с телеканалом NBC.

По словам госсекретаря, нельзя допустить, чтобы Венесуэла превратилась в «оперативный центр» для Ирана, России, движения «Хезболлах» и Китая. Рубио также упомянул «кубинских агентов разведки», которые, по его мнению, контролируют страну.

Американский лидер Дональд Трамп 3 января заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе. Утверждалось, что операцию проводили бойцы элитного спецподразделения Delta Force.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал «Звезде», что привоз в США президента Венесуэлы является демонстрацией того, что успехов американцам можно добиваться только на заднем дворе. Он добавил, что действия американской администрации - это попытка через обострение в западном полушарии показать, что в этом регионе необходимо работать, а европейский континент должен обойтись без США.

#Китай #в стране и мире #сша #венесуэла #Николас Мадуро #госсекретарь США #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 