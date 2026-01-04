Рубио: США не позволят другим странам «пользоваться» Венесуэлой

Госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро выступил с заявлением, что Венесуэлу нельзя превращать в «хаб» для якобы планируемых операций России, Китая и Ирана. Об этом он рассказал в разговоре с телеканалом NBC.

По словам госсекретаря, нельзя допустить, чтобы Венесуэла превратилась в «оперативный центр» для Ирана, России, движения «Хезболлах» и Китая. Рубио также упомянул «кубинских агентов разведки», которые, по его мнению, контролируют страну.

Американский лидер Дональд Трамп 3 января заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе. Утверждалось, что операцию проводили бойцы элитного спецподразделения Delta Force.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал «Звезде», что привоз в США президента Венесуэлы является демонстрацией того, что успехов американцам можно добиваться только на заднем дворе. Он добавил, что действия американской администрации - это попытка через обострение в западном полушарии показать, что в этом регионе необходимо работать, а европейский континент должен обойтись без США.