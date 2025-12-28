Трамп заявил, что не говорил о Мадуро с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во время недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы никогда не говорили о Мадуро», - заявил Трамп журналистам на пресс-конференции.

Ранее МИД КНР осудил военную операцию Пентагона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ведомстве назвали применение силы против суверенного государства и действия, направленные против его президента, «вопиющими». Трамп в комментарии Fox News выразил уверенность, что действия США не повлияют на отношения с КНР, потому что «Пекин получит нефть».

Действиями США в Венесуэле также осудили в России, Белоруссии и большинстве стран Латинской Америки. Обеспокоенность также выразили в Еврокомиссии, Великобритании, Франции и других европейских странах.