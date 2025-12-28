МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что не говорил о Мадуро с Путиным

Президент США подчеркнул, что тема Венесуэлы не поднималась.
Дима Иванов 03-01-2026 21:26
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во время недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы никогда не говорили о Мадуро», - заявил Трамп журналистам на пресс-конференции.

Ранее МИД КНР осудил военную операцию Пентагона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ведомстве назвали применение силы против суверенного государства и действия, направленные против его президента, «вопиющими». Трамп в комментарии Fox News выразил уверенность, что действия США не повлияют на отношения с КНР, потому что «Пекин получит нефть».

Действиями США в Венесуэле также осудили в России, Белоруссии и большинстве стран Латинской Америки. Обеспокоенность также выразили в Еврокомиссии, Великобритании, Франции и других европейских странах.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Владимир Путин
