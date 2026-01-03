Франция выступила с осуждением атаки США на Венесуэлу

МИД Франции заявил, что действия США в Венесуэле противоречат принципу неиспользования силы, на котором держится международное право. По словам главы дипломатического ведомства Жан-Ноэля Барро, крупномасштабная военная операция Соединенных Штатов и захват президента Мадуро идут вразрез с общепринятыми нормами.

Как отметили в Париже, никакое устойчивое политическое решение не может навязываться сторонними силами - будущее суверенного народа должно определяться лишь его собственными силами. Более того, подобные действия со стороны США вдвойне неприемлемы, так как на них, как на членах Совета безопасности ООН, лежит особая ответственность за поддержание мира на Земле.

Еще одной страной, публично высказавшейся против военной агрессии США в отношении Венесуэлы, стал Китай. Как заявили в МИД КНР, Пекин «глубоко потрясен и решительно осуждает» действия Штатов в регионе.