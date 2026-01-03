МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД КНР осудил США за захват президента Венесуэлы Мадуро

В Китае назвали действия США гегемонистскими и вопиющими.
Дима Иванов 03-01-2026 18:10
© Фото: MFA Russia,Global Look Press

Китай «глубоко потрясен и решительно осуждает» военную операцию армии США в Венесуэле, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

В ведомстве назвали применение силы против суверенного государства и действия, направленные против его президента, «вопиющими».

В заявлении подчеркивается, что такие гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Китай призвал США соблюдать международное право и принципы Уставу ООН, а также прекратить нарушение суверенитета и безопасности других стран.

Американский президент Дональд Трамп в комментарии Fox News ранее выразил уверенность, что действия США не повлияют на отношения с КНР, потому что Пекин получит нефть.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 