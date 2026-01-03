МИД КНР осудил США за захват президента Венесуэлы Мадуро

Китай «глубоко потрясен и решительно осуждает» военную операцию армии США в Венесуэле, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

В ведомстве назвали применение силы против суверенного государства и действия, направленные против его президента, «вопиющими».

В заявлении подчеркивается, что такие гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Китай призвал США соблюдать международное право и принципы Уставу ООН, а также прекратить нарушение суверенитета и безопасности других стран.

Американский президент Дональд Трамп в комментарии Fox News ранее выразил уверенность, что действия США не повлияют на отношения с КНР, потому что Пекин получит нефть.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.